Специалисты нашли способ взлома Android за две минуты

Специалисты исследовательской группы VUSec из Амстердамского свободного университета обнаружили новый способ взлома смартфонов на платформе Android. Технология получила название GLitch. Описание ее они изложили в своем блоге.

В тексте отмечено, что эксперименты проводились на трех гаджетах разных производителей.

В итоге оказалось, что хакерскую атаку с помощью новой технологии можно осуществить через уязвимость в аппаратном обеспечении Rowhammer. Для этого нужно использовать мобильный браузер и язык программирования JavaScript.

Сообщается, что посредством вредоносного кода поражается микроархитектура смартфона. Это дает возможность злоумышленникам получить доступ к хранящимся на смартфоне данным.

Ранее сообщалось, что новый Android-вирус атаковал полмиллиона гаджетов. Вредоносное ПО встроили в несколько популярных приложений.