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Соцсети подрывают уверенность женщин в себе

korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Женщины, которые проводят в социальных сетях от часа в день и более, чувствуют себя менее уверенными. К такому выводу пришли британские психологи. О результатах исследования они рассказали на ежегодной конференции Британского сообщества психологов.

В исследовании приняли участие 100 женщин. Исследователи выяснили, сколько времени каждая из них проводит в соцсетях. Затем они раздали участницам опросники, где те должны были указать, считают ли они стройных и загорелых женщин привлекательными или беспокоятся ли они о том, насколько хорошо выглядят в той или иной одежде.

Оказалось, что чем больше женщины проводили в социальных сетях, тем больше на них давили стандарты красоты и тем менее уверенными в себе они себя чувствовали.

«Идеалы для женщин существовали и раньше, но соцсети сделали их влияние намного более сильным. Женщины в соцсетях сравнивают себя с подругами, которые улучшают свою внешность с помощью фильтров», – отмечают психологи.

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