Эксперты назвали главную «фишку» смартфонов 2019 года

По утверждениям экспертов, в Apple уже занимаются созданием гаджета с такого вида камерой.

Эксперты предрекли тройной камере популярность среди смартфонов 2019 года. По словам специалистов, она станет одним из ключевых трендов. Об этом пишет GSMArena.

Известно, что производитель Huawei уже успел использовать тройной модуль в своем флагмане P20 Pro.

По информации специалиста компании Yuanta Securities Джеффа Ру, даже Apple в настоящее время работает над тем, чтобы применить эту технологию в одном из будущих iPhone.

Издание сообщает, что в линейку этого года «яблочный» производитель побоится вносить столь кардинальные новшества и подождет до следующего. Тройную камеру, вероятно, получит самая дорогая модель iPhone. Ожидается, что она позволит сделать пятикратный зум на смартфоне.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали смартфон с лучшей в мире камерой. Им оказался флагман Huawei P20 Pro.