СМИ: iPhone сможет делать два фото одновременно

Компания Apple разрабатывает новый режим для двойной камеры iPhone. По замыслу производителя, модули камеры должны будут снимать одновременно в разных режимах, и при этом не мешать друг другу. Об этом пишет Digital trends.

Информация о новой функции была опубликована в тексте патента. Предполагается, что с ее помощью можно будет делать один кадр в разных ракурсах - стандартном и увеличенном.

При этом в режиме двойной съемки iPhone позволит владельцу гаджета машстабировать кадры и выбирать режим независимо друг от друга.

Функция даст еще одну возможность - в то время, как один из объективов может быть задействован под видео, второй может параллельно делать снимки.