Только 3% пожилых людей, пользующихся смартфонами, готовы перейти обратно на кнопочный телефон

Всего лишь 3% людей старше 60 лет, которые начали пользоваться смартфонами, тем не менее рассматривают возможность вернуться к кнопочному телефону, а остальные 97% пользователей отдают предпочтение новым технологиям. Такие данные получены в ходе проведенного Tele2 в апреле этого года исследования «Привычки пользования телефонами среди пожилых людей».

Удивительно, но в возрасте старше 60 лет смартфонами пользуются 70% опрошенных, при этом больше они распространены среди мужчин – 74% к 66% среди женщин, а также среди горожан, что объясняется более высоким уровнем доходов.

Также опрос показал, что сами пожилые люди не проявляют инициативу приобретения смартфона – чаще всего она исходит от молодого поколения.

81% опрошенных указали, что первый телефон им купил кто-то из молодых родственников или же они получили его в подарок как сюрприз.

Часто говорят, что пожилым людям очень трудно освоить новые технологии, в том числе смартфоны, и именно это чаще всего отпугивает представителей этой возрастной группы от современных способов коммуникации. Однако данные исследования Tele2 доказывают обратное –

большая часть или 69% респондентов старше 60 лет справились с освоением функций и возможностей смартфона всего за неделю.

При этом 45% из них хватило всего нескольких дней, чтобы научиться свободно обращаться с новыми технологиями.

Следует отметить также, что пожилые люди, начав пользоваться смартфоном, используют столь же широкий или почти такой же обширный спектр возможностей, как пользователи молодого поколения.

Возможности онлайн-связи с друзьями и близкими используют практически все пользователи смартфонов, 60% охотно пользуются возможностью фотографировать и снимать видео, а 53% сразу же делятся снимками и видео и другим контентом с друзьями и близкими.

Более 50% опрошенных используют смартфон, чтобы заходить в интернет и читать новости. По наблюдениям представителей молодого поколения в семьях, около 17% людей старшего поколения пользуются в телефоне также электронной почтой, а 12% при помощи соответствующих приложений управляют своими финансами.

Среди клиентов Tele2 также становится все больше людей старшего поколения, которые заказывают подключение мобильных данных, и с каждым годом объем данных, потребленных пожилыми людьми, увеличивается.

Разумеется, опасения, что им не удастся освоить новейшие технологии, среди людей пожилого возраста тоже существуют. Больше всего трудностей и страхов вызывает именно освоение мобильных приложений (как самое сложное их упомянули 38% опрошенных).

Также трудности, как правило, доставляет небольшой размер букв и приложений (33% опрошенных), как и то, что смарт-устройством нужно управлять при помощи прикосновений (28%).

Однако большинство этих проблем можно легко разрешить, увеличив размер иконок и установив шрифт большого размера.

Молодому поколению очень важно помнить о том, что недостаточно лишь приобрести и подарить пожилому человеку смартфон - нужно выделить время на то, чтобы помочь ему его освоить и понять.

Исследование «Привычки пользования телефонами среди пожилых людей» в апреле 2018 года проводил оператор мобильной связи «Tele2» в сотрудничестве с Omnicom Media Group, опросив 747 респондентов по всей Латвии.