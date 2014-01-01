Samsung высмеяла Apple за замедление старых iPhone

Компания Samsung выпустила рекламный ролик, в котором сравнивает свой флагман Galaxy S9 с iPhone 6, выпущенным в 2014 году. Таким образом в компании попытались привлечь внимание к проблеме умышленного замедления смартфонов от Apple.

По сюжету ролика обладательница iPhone 6 сталкивается с медленной загрузкой приложений и другими проблемами, вызванными снижением производительности смартфона со старым аккумулятором.

Героиня обращается в сервисный центр, где ей советуют либо обновить смартфон, либо отключить замедление, что приведет к внезапным отключениям аппарата. Стоит отметить, что эту проблему также можно решить заменой аккумулятора, однако в ролике Samsung об этом не упоминается. В финале видео девушка все же покупает смартфон Samsung.

В конце 2017 года Apple призналась в снижении производительности iPhone со старыми аккумуляторами. В компании отмечают, что делали это исключительно для предотвращения самопроизвольного выключения аппарата при высокой нагрузке. После выхода iOS 11.3 в смартфонах появилась возможность отключить замедление, а также проверить состояние аккумулятора.