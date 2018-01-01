Опрос: интернетом регулярно пользуются 80% жителей Латвии

Интернетом регулярно пользуются в среднем 80% или 1,3 млн жителей Латвии в возрасте 15-74 лет - на 2 процентных пункта больше по сравнению с весной 2017 года, показал последний опрос «Kantar TNS Latvia Digital», проведенный компанией «Kantar TNS» весной 2018 года.

За последние три месяца интернетом пользовались в среднем 86% или 1,4 млн латвийцев - тоже на 2 процентных пункта больше, чем годом ранее.

Больше всего за год увеличился удельный вес регулярных пользователей интернета среди респондентов в возрасте 40-49 лет - на 5 процентных пунктов, до 88%.

В проводившемся со 2 февраля по 9 апреля 2018 года опросе участвовали 2200 постоянных жителей Латвии.