В странах Балтии в работе Facebook и Instagram произошел сбой

Пользователи из России и ряда европейских стран сообщили о проблемах с доступом к социальным сетям Facebook и Instagram. Об этом свидетельствуют данные сайта downdetector, фиксирующего отчеты о сбоях.

При попытке зайти на сайт Facebook пользователи сталкивались с заглушкой: «Извините, что-то пошло не так. Мы работаем над этим, и мы исправим это, как только сможем». У некоторых появлялось сообщение об ошибке. Судя по комментариям, проблемы возникли не только у россиян: в социальную сеть не могли войти юзеры из Польши, Дании, Норвегии и стран Балтии.

Открыть приложение Instagram оказалось также проблематично. «Facebook и Instagram лежат. Причина падения пока неизвестна. С включенным VPN соцсети работают. Совпадение?» — написал автор Telegram-канала «Русский маркетинг»Семен Ефимов.

Позднее пост был обновлен сообщением: «Поднимаются потихоньку, проверяйте». Скорее всего, блокировки Роскомнадзора не имеют отношения к этой проблеме, так как трудности с доступом к соцсетям возникли одновременно у пользователей из нескольких государств.