Samsung выпустила бюджетную версию Galaxy S8

Компания Samsung презентовала новый смартфон Galaxy S Light Luxury, который является упрощенной версией прошлогоднего флагмана Galaxy S8. Об этом пишет The Verge.

По части характеристик известно, что гаджет оснащен экраном с диагональю 5,8 дюйма и разрешением 2220x1080 пикселей.

Базируется смартфон на более слабом процессоре Snapdragon 660. В основу Galaxy S8 был положен Snapdragon 835.

Также новинка получила 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Разрешение основной камеры составляет 16 Мп, а фронтальной - 8 Мп.

Работает смартфон под управлением операционной системы Android Oreo.

В настоящее время новинка доступна для предзаказа в Китае по цене 580 долларов, позднее стоимость возрастет до 625 долларов. Гаджет пока продается только на территории Китая.