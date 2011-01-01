Google уличили в шпионаже за миллионами владельцев iPhone

Суд в Великобритании рассмотрит коллективный иск к Google, в котором компанию обвинили в шпионаже и сборе личной информации 4,4 миллиона пользователей iPhone, пишет Guardian.

Адвокат Ричард Ллойд (Richard Lloyd, бывший бывший руководитель компании Which?), который ведет иск, утверждает, что в период с августа 2011 года по февраль 2012-го Google обходила настройки безопасности браузера Safari от Apple.

Таким образом компания якобы собирала персональные данные для возможности ориентировать свою рекламу на определенные категории. Для удобства рекламодателей Google разделяла пользователей на «любители футбола» или «энтузиастов».

За нелегальное отслеживание информации от Google требуют выплатить компенсацию в размере 3,2 миллиарда фунтов стерлингов.

В Google настаивают, что не передавали персональные данные третьим лицам, а по собранной информации невозможно определить личность конкретных людей. Кроме того, корпорация считает, что Ллойд ангажирован и не в праве требовать от Google денег от лица миллионов пользователей.