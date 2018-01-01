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Болгарские пользователи Twitter стали жертвами борьбы сервиса с троллями

Newsru.com
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

а прошлой неделе сервис микроблогов Twitter объявил об ужесточении борьбы с троллями: как уведомили в компании, теперь сервис будет чаще скрывать сообщения от вызывающих подозрения пользователей в диалогах и результатах поиска.

Как пишет The Verge, новая политика Twitter привела к неожиданным последствиям: практически сразу же жертвами нововведений стали многие пользователи из Болгарии, учетные записи которых были заблокированы, а их сообщения в диалогах были скрыты. По всей видимости, причиной этого стал тот факт, что пострадавшие пользователи писали сообщения на кириллице. Вероятность попасть под блокировку увеличивалась, если пользователь упоминал в твите популярный аккаунт или отвечал на такую запись.

Наиболее вероятное объяснение этой ситуации заключается в том, что алгоритмы сервиса были настроены на борьбу с так называемыми кремлевскими ботами и троллями. Поскольку такие аккаунты зачастую публикуют сообщения на русском языке, то использование кириллицы является своего рода «черной меткой» для системы, создатели которой не учли, что кириллица используется не только в России, а также тот факт, что далеко не каждый пользователь, пишущий на кириллице, является троллем.

Пользователи, аккаунты которых были заморожены, могут довольно быстро восстановить их, однако после этого сервис воспринимает их как «цифровых изгоев», скрывая их ответы на записи других пользователей и скрывая от их подписчиков уведомления о новых публикациях. При этом в случае обращения в техподдержку пользователю сообщают, что его аккаунт не был забанен и все работает корректно.

Журналисты The Verge обратились в Twitter за комментарием и получили ответ только через два дня. В компании заявили, что разбираются с проблемой блокировки законопослушных пользователей и предпримут шаги для ее решения, но сервис продолжит борьбу со спамом и ботами.

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