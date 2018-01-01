Болгарские пользователи Twitter стали жертвами борьбы сервиса с троллями

а прошлой неделе сервис микроблогов Twitter объявил об ужесточении борьбы с троллями: как уведомили в компании, теперь сервис будет чаще скрывать сообщения от вызывающих подозрения пользователей в диалогах и результатах поиска.

Как пишет The Verge, новая политика Twitter привела к неожиданным последствиям: практически сразу же жертвами нововведений стали многие пользователи из Болгарии, учетные записи которых были заблокированы, а их сообщения в диалогах были скрыты. По всей видимости, причиной этого стал тот факт, что пострадавшие пользователи писали сообщения на кириллице. Вероятность попасть под блокировку увеличивалась, если пользователь упоминал в твите популярный аккаунт или отвечал на такую запись.

Наиболее вероятное объяснение этой ситуации заключается в том, что алгоритмы сервиса были настроены на борьбу с так называемыми кремлевскими ботами и троллями. Поскольку такие аккаунты зачастую публикуют сообщения на русском языке, то использование кириллицы является своего рода «черной меткой» для системы, создатели которой не учли, что кириллица используется не только в России, а также тот факт, что далеко не каждый пользователь, пишущий на кириллице, является троллем.

Дам... може би търсеният ефект е някои диалози да изглеждат монолози#tweetunavailable pic.twitter.com/TQhK5kCLjy— Sensum ☯️ (@vonegat) 21 мая 2018 г.

Пользователи, аккаунты которых были заморожены, могут довольно быстро восстановить их, однако после этого сервис воспринимает их как «цифровых изгоев», скрывая их ответы на записи других пользователей и скрывая от их подписчиков уведомления о новых публикациях. При этом в случае обращения в техподдержку пользователю сообщают, что его аккаунт не был забанен и все работает корректно.

Журналисты The Verge обратились в Twitter за комментарием и получили ответ только через два дня. В компании заявили, что разбираются с проблемой блокировки законопослушных пользователей и предпримут шаги для ее решения, но сервис продолжит борьбу со спамом и ботами.