Facebook попросил у пользователей интимные снимки

Новый упреждающий инструмент разработан для тех, кто опасается распространения своих интимных фотографий. Пользователь может связаться с любым из партнеров Facebook (в этот список входят государственные организации нескольких стран) и получить одноразовую электронную форму для загрузки этих файлов. Они позволят специальным сотрудникам создавать уникальные цифровые отпечатки, по которым можно будет отслеживать их будущие загрузки. Эта практика может быть распространена на сервис Messenger и соцсеть Instagram.

По действующим правилам, Facebook практикует блокировку подобных изображений по жалобам жертв. Сотрудники соцсети утверждают, что в основном объектами травли становятся женщины, которые постоянно сталкиваются с жестокостью и несправедливым отношением в интернете.