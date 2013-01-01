Суд Египта постановил на месяц заблокировать YouTube

Высший административный суд Египта принял 26 мая постановление о временном запрете на вещание видеохоста YouTube на территории страны. Это решение считается окончательным и не может быть обжаловано, сообщает Reuters.

Представитель судебной инстанции пояснил, что суд «отклонил ранее поданную апелляцию на решение суда нижестоящей инстанции о закрытии YouTube, которое было принято некоторое время назад».

Таким образом, добавил представитель Высшего административного суда, в силу вступает постановление, обязывающее Министерство коммуникаций и информационных технологий страны заблокировать этот канал видеосообщений сроком на один месяц, передает ТАСС.

Первичное судебное решение было вынесено в 2013 году на основании обвинения видеохостинга в размещении фильма, который, как было признано египетским судом первой инстанции, «порочит имя исламского пророка Мухаммеда». На судебном заседании было заявлено, что 13-минутный видеоролик «Невинность мусульман» (Innocence of Muslims), который был произведен в США, является «провокационным, оскорбляет чувства верующих мусульман и направлен на разжигание межконфессиональной розни».

Согласно судебному постановлению 2013 года, аналогичные меры должны быть приняты в отношении других сайтов, социальных сетей и ресурсов, разместивших фильм.

Однако в феврале 2013 года Министерство коммуникаций и информационных технологий Египта оспорило решение суда, заявив, что закрытие всемирно известного интернет-портала на территории страны будет «дорогостоящим и практически невыполнимым».





