В Lattelecom назвали причину проблем с интернетом

Проблемы с интернетом у более, чем 80 000 клиентов компании Lattelecom по всей Латвии возникли из-за системной ошибки, сообщает агентство ЛЕТА.

Как рассказала старший руководитель проектов про общественным отношениям Lattelecom Ласма Трофимова, по последним подсчетом, более 80 тысяч или менее половины клиентов компании по всей Латвии испытывали перебои с интернетом.

Проблема коснулась как тех, кто использует интернет Lattelecom, так и часть клиентов, использующих интерактивное телевидение, так как эта услуга основывается на интернет-решениях.

Кроме того, из-за перегрузки появились проблемы с колл-центом и сайтом компании, так как очень много людей пыталось связаться с Lattelecom, чтобы восстановить услуги интернета.

Трофимова рассказала, что ночью интернет был восстановлен. Однако у части клиентов интернета по-прежнему может не быть, так как при рестарте рутеров или модемов кабели неправильно вставили обратно в устройства. В случае проблем клиенты могут позвонить в Lattelecom по номеру 177.

Она добавила, что компания выясняет, что стало причиной системной ошибки. «Главная проблема была в том, что сервер начал выдавать одинаковые IP-адреса нескольким пользователям, пока системы не синхронизировались. Если один IP-адрес у нескольких пользователей, то появляются проблемы. Мы точно свяжемся с разработчиками систему и экспертами других стран. Однако «внешнего» вмешательства не было», - сказала Трофимова, исключив возможность кибернападения.

Как уже писал Русский TVNET, а субботу, 26 мая, после обеда, когда кто-то решил поработать в свой единственный выходной, а кто-то послушать музыку в свой день рождения, оператор Lattelecom столкнулся с глобальными проблемами в Интернете и в других областях. Взволнованные пользователи, в наше время без интернета, как без рук, пытались связаться с компанией и без результата. Телефон не отвечал, домашняя страничка не открывалась, в соцсети администраторы тоже молчали.