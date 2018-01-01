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Новый компьютер Apple будет кардинально отличаться от предшественников

rus.postimees.ee
Фото: AP/ScanPix

По данным портала 9to5Mac, компания Apple разрабатывает секретное устройство с кодовым названием Star и модельным номером N84. Как сообщается, это будет новый компьютер, который кардинально отличается от всех существующих решений производителя.

На данный момент компьютер находится на стадии прототипа. Его производством занимается компания Pegatron — давний партнёр Apple. Несколько устройств уже было отправлено в Купертино для тестирования сотрудниками Apple. Эти прототипы находятся в производстве как минимум с января 2018 года, пишет 4pda.ru.

Известно, что новый компьютер оснащён сенсорным экраном, слотом для SIM-карт, GPS, компасом, защитой от воды (рейтинг не уточняется) и EFI — современным вариантом BIOS. Самое важное, что устройство должно функционировать на базе ARM-процессора собственной разработки.

Таким образом, это может быть первый компьютер Apple с мобильным чипом.

Судя по имеющейся информации, выпуск гаджета запланирован на 2020 год.

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