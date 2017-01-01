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СМИ: Huawei готовит первый в мире гибкий смартфон

korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Компания Huawei заявила о намерении создать первый в мире гибкий смартфон. По информации PhoneArena, ради этой цели компания объединилась с BOE Technology, которая специализируется на производстве экранов.

Известно, что компания BOE Technology является первой в Китае, специализирующейся на выпуске гибких OLED-дисплеев. Еще в 2017 году она начала выпускать гибкие OLED-дисплеи.

По информации издания, BOE Technology займется производством 8-дюймовых OLED-панелей с гнущейся структурой. Huawei собирается использовать их в своих складных смартфонах.

Ранее сообщалось, что флагманский смартфон Huawei был признан специалистами лучшим камерофоном.

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