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СТИЛЬ ЖИЗНИ ТЕХНОЛОГИИ НАУКА КОСМОС АВТО ТУРИЗМ ИСТОРИЯ

Создан фильм, сюжет которого меняется по желанию зрителя

korrespondent.net
Фото: Depositphotos

Ученый из британского университета Ноттингема Ричард Рамчерн создал фильм, сюжет которого может меняться в зависимости от интереса зрителя. При этом специальная программа считывает активность мозга, благодаря чему идет управление развитием ленты. Об этом пишет MIT Technology Review.

Фильм получил название Момент. Длительность его составляет 27 минут. Действие разворачивается в антиутопичном будущем, где главной опасностью для человека является искусственный интеллект.

«Гарнитура считывает небольшие электрические сигналы, вызываемые импульсами нейронов в мозге. Из этого мы получаем информацию о внимании зрителя, которая по Bluetooth попадает в компьютер. Там созданная мной система выберет различные варианты развития сюжета в зависимости от колебания внимания», - прокомментировал фильм создатель.

Премьера картины должна состояться 7 июня этого года.

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