Nintendo выпустит несколько игр о покемонах

Японская компания Nintendo планирует в течение этого года выпустить три новых игры о покемонах для портативной консоли Nintendo Switch. Как сообщает Venture Beat, на этой неделе компания уже анонсировала создание еще одной игры, выпуск которой запланирован на 2019 год.

Первую игру - Pokemon Quest - компания уже выпустила. Она доступна пока что только для Switch, но к июню 2018 года может выйти на iOS и Android, отмечается на сайте.

Остальные - Pokemon Let's Go! Pikachu и Pokemon Let's Go! Eevee - планируется выпустить 16 ноября. Стоимость каждой игры оценивается в $60.

Это первые ролевые игры для Switch. Как и в других играх о покемонах в новых релизах так же нужно будет ловить покемонов, однако кроме 151 основного вида, разработчики обещают еще одного совершенно нового монстра.

Играть можно будет не только на самой Nintendo Switch, но и подключив консоль к телевизору.

Напомним, Nintendo благодаря Pokemon GO, смогла обогнать по рыночной стоимости технологического гиганта Sony, который на сегодняшний день является одним из крупнейших в мире.