Прощай! Canon прекратила продавать последнюю модель пленочного фотоаппарата

Компания Canon прекратила продажи пленочной фотокамеры EOS-1V. Объявление об этом размещено на японской версии сайта Canon.

Компания продолжит ремонтировать проданные EOS-1V до 31 октября 2025 года. При этом Canon предупреждает, что в случае недостатка деталей заявки на ремонт могут отклоняться уже с конца октября 2020 года.

Как пишет издание Petapixel, EOS-1V — последняя модель пленочной фотокамеры, которую продавала Canon. Аппарат до сих пор можно купить на eBay.

Canon EOS-1V — профессиональная пленочная фотокамера, выпущенная в 2000 году. Ее производство прекратилось в 2010 году, после чего Canon продолжила продавать оставшиеся на складах экземпляры EOS-1V.

Компания Canon была создана в Японии в 1937 году и производила пленочные фотокамеры с момента основания. Свою первую цифровую камеру RC-701 Canon запустила в серийное производство в 1986 году.

Пленочные камеры продолжает продавать Nikon, в частности, в России можно купить модель Nikon F6. Также ряд производителей, включая Leica, Fujifilm и Polaroid, выпускают пленочные камеры моментальной печати.