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Facebook делится личными данными с производителями смартфонов

korrespondent.net
Марк Цукерберг | Фото: AP/Scanpix

Компания Facebook делится личными данными пользователей с производителями смартфонов и других гаджетов. В частности, известно о соглашениях с крупными производителями Apple, Microsoft, Amazon и Samsung. Об этом пишет The New York Times.

При этом ключевой целью данных соглашений стало укрепление позиций Facebook среди других соцсетей.

В то же время, в очередной раз оказалось под сомнением соблюдение Марком Цукербергом собственных правил защиты других пользователей.

Известно, что в марте текущего года Facebook оказалась в центре скандала из-за обнародованной информации о том, что партнерская компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные более 50 млн пользователей соцсети.

Ранее сообщалось, что скандал с Facebook не повлиял на большинство пользователей соцсети.

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