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Apple разрешила прослушивание музыки в браузере

korrespondent.net
Фото: AP/Scanpix

Американская компания Apple разрешила пользователям прослушивать музыку с интернет-браузера. Об этом пишет 9to5mac.

Известно, что ранее пользователи могли прослушивать лишь отрывки композиций в веб-версии Apple Music. Теперь же доступно полноценное прослушивание аудио-треков.

При этом без авторизации пользователи по-прежнему могут прослушивать лишь отрывки музыки. Таким образом, убирать ограничения в веб-версии полностью компания не стала.

Также до сих пор остается недоступной возможность составлять плейлисты, добавлять альбомы и смотреть обновления друзей.

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