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В работе Instagram произошел глобальный сбой

korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Пользователи Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса. Это следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает отключения в популярных интернет-ресурсах и операторах.

Так, согласно данным Downdetector, проблемы в работе сервиса наблюдаются в ряде стран Европы, Азии, Северной и Южной Америке.

По данным портала, 34% пользователей Instagram жалуются на проблемы со входом в аккаунт, 40% испытывают сложности с загрузкой новостей, 25% — жалуются на проблемы с веб-сайтом.

Как сообщалось, в мае в работе Instagram происходили частые сбои. Иногда это случалось по несколько раз в течение недели.

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