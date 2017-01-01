Интернет в Латвии - один из самых быстрых, но толку от этого мало

Интернет в Латвии - один из самых быстрых в мире, а цифровые навыки неудовлетворительные, отметила член правления Совета иностранных инвесторов в Латвии (СИИЛ) Ингрида Кариня-Берзиня в среду во время открытой дискуссии «Формируя доверие».

По данным «DESI Index» Еврокомиссии самая развитая в ЕС цифровая экономика - в Дании, Швеции, Финляндии и Нидерландах. Латвия в этом индексе в 2017 году занимала 19-е место, а по интеграции цифровых технологий в бизнес-среду - предпоследнее 27-е место.

"Хотя мы гордимся одним из самых быстрых интернетов в мире, цифровые навыки жителей, а также интеграция госуправления и бизнеса в цифровую среду далеко не удовлетворительны.

Оцифрованные услуги в госсекторе, например, "Latvija.lv" и "eParaksts", - хорошее начало, однако эти услуги в основном не совместимы с бизнес-процессами на предприятии. Мы сможем добиться эффективной дигитализации только в том случае, если государство и частный сектор будут сотрудничать", - подчеркнула Кариня-Берзиня.

В анализе цифровой экономики СИИЛ выделил четыре проблемные сферы.

Это, во-первых, отсутствие руководителя высокого уровня - должностного лица с полномочиями выполнить стратегический план координирования цифрового развития государства так, чтобы все процессы дополняли друг друга. Сейчас ответственность за цифровую индустрию и информтехнологии разделена между разными министерствами и агентствами, и никто не отвечает за процесс в целом.

Во-вторых, малые и средние предприятия, которые занимают 79% рабочей силы и являются определяющим фактором развития латвийской экономики, не имеют достаточного доступа к э-услугам, либо они ими не пользуются. Причины - недостаточные навыки владения информтехнологиями и нехватка квалифицированной рабочей силы.

В-третьих, э-услуги усложняют процессы предпринимательской деятельности, так как законы подчинены нуждам оформления документов, а не обработки данных.

В-четвертых, нынешняя система э-идентификации затягивает время использования всех цифровых услуг и увеличивает расходы на обслуживание.

Эксперты СИИЛ считают, что функциональность систем улучшится, если главной целью станет создание дружественных для пользователей и предприниателей систем. Иностранные инвесторы уверены, что у Латвии есть потенциал, чтобы войти в число ведущих стран ЕС с образованными в цифровом отношении жителями, инновационными бизнес-моделями и эффективным сотрудничеством госуправления и предпринимателей. Однако успешный переход к цифровой экономике требует не только вклада отдельных предпринимателей, но и стратегии на уровне правительства и наличия цели превратить латвийское общество в цифровое.