В Германии создали робота для «обнимашек»

Мягкий двурукий робот Willow Garage PR 2 помог выяснить, какие объятия людям нравятся больше всего.
Немецкие ученые создали робота Willow Garage PR 2, который может обнимать. Машина помогла специалистам выяснить, какие объятия люди любять больше всего. Об этом пишет IEEE Spectrum.
К эксперименту были подключены тридцать добровольцев, каждый из которых обнимался с роботом по 12 раз. В это же самое время ученые регулировали подогрев и меняли силу объятий и позы.
В итоге выяснилось, что люди предпочитают крепкие объятия, однако хотят, чтобы их отпускали сразу после того, как они сами это делают. Кроме того, важно иметь тесный контакт с теми, кому доверяют и кого понимают.
Ранее сообщалось, что роботов компании Boston Dynamics сняли на видео во время прогулки.