Детскую видеоняню взломали для слежки за интимной жизнью родителей

Хакеры взломали гаджет FREDI для присмотра за ребенком, чтобы подглядывать за интимной жизнью его родителей. Об этом рассказала мать мальчика Джейми Саммит (Jamie Summitt) на своей странице в Facebook.

Жительница США сообщила, что заказала видеоняню на сайте Amazon. Гаджет позволял наблюдать за ребенком сразу нескольким людям, которые скачивали фирменное приложение и подключались к устройству по Wi-Fi, чтобы наблюдать за ним с любой точки Земли. Кроме того, пользователи могли крутить камеру на 360 градусов одним движением пальца в мобильной программе. Судя по всему, именно этой функцией и воспользовались злоумышленники.

В конце мая мать ребенка сидела в своей комнате с единственными двумя людьми, у кого был доступ к видеоняне. Камера была направлена на колыбель сына, однако внезапно она начала двигаться в сторону кровати Саммит. Как говорит женщина, неизвестный направил объектив именно на то место, где Саммит обычно кормит младенца грудью. Когда злоумышленник убедился, что на кровати никого нет, он снова перевел камеру обратно на ребенка.

Саммит вызвала полицию, однако стражи правопорядка оказались бессильны и не смогли помочь. Тогда женщина попыталась позвонить производителям устройства, но в компании не брали трубку.

Ранее злоумышленникам удалось получить доступ к веб-камерам десятков австралийцев, замаскировавшись под службу поддержки клиентов популярного сервиса. Мошенники могли управлять веб-камерой жертв, поэтому они записывали видео из жизни пользователей и выкладывали его на YouTube.