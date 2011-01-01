Еврокомиссия может оштрафовать Google на сумму до 11 млрд долларов

Еврокомиссия (ЕК) может вынести решение по делу мобильной операционной системы Android компании Google в ближайшие недели, а штраф за нарушения антимонопольного законодательства может доходить до 11 миллиардов долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

«Ожидается, что еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер объявит о штрафе в течение ближайших недель, но точный размер штрафа пока неясен», - цитирует издание свои источники.

«Комиссия может назначить штраф в размере до 11 миллиардов долларов, что составляет 10% от глобальной выручки родительской компании Google - Alphabet (выручка компании по итогам 2017 года составила 110,855 миллиарда долларов), но обычно сумма штрафа бывает ниже», - добавляет издание.

Суть претензии ЕК от 2016 года заключается в том, что компания якобы устанавливала определенные условия лицензирования на свою операционную систему Android, которые отдавали приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам и ущемляли права конкурентов, разработчиков и потребителей. Alphabet отрицала обвинения в этом отношении.

В конце июня 2017 года ЕК уже оштрафовала Google на 2,42 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем.

Alphabet была образована в августе 2015 года как холдинговая компания Google. Сама Google с поисковой системой, Android и YouTube в октябре вошли в холдинг. Также Alphabet получила контроль над Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.