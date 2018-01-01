Четыре мифа о зарядке гаджетов, в которые давно пора перестать верить

Несмотря на то, что за окном 2018 год, многие из нас по-прежнему переживают из-за включённой в розетку зарядки, разряжают смартфон до 0% и всегда на ночь снимают ноутбук «с питания».

Мы решили разобраться, есть ли смысл продолжать придерживаться этих ритуалов и следовать устарелым советам, или же нам давно пора перестать играть в паникёров.

Итак, представляем вашему вниманию 4 распространённых мифа о зарядке гаджетов, в которые до сих пор многие верят.

1. Нельзя оставлять зарядку в розетке

Хотя это удобно и вы защищаете себя от потери зарядного устройства, согласно правилам безопасности, его обязательно следует вынимать из розетки после использования. Это обусловлено тем, что в случае скачка напряжения подключённая к сети зарядка может привести к пожару.

На самом деле в городских условиях подобные ситуации случаются крайне редко. Сегодня эту меру предосторожности можно приравнять к «безопасному извлечению флешки». В то же время в некоторых ситуациях зарядное устройство действительно лучше вынимать из розетки: