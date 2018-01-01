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Microsoft готовит следующее поколение консолей Xbox

korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Microsoft сообщила о запланированном выпуске обновленной игровой консоли Xbox. Об этом заявил глава бренда Xbox Фил Спенсер. Об этом пишет CNET.

Анонсирована была новая консоль во время конференции Е3 2018, стартовавшей 9 июня. По словам Спенсера, в настоящее время Microsoft активно разрабатывает архитектуру следующих консолей.

При этом детали и подробности о будущей консоли представитель компании сообщать не стал. Анонс нового поколения приставок был сделан на фоне прогнозов скорой «смерти» консолей.

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