Microsoft готовит следующее поколение консолей Xbox

Microsoft сообщила о запланированном выпуске обновленной игровой консоли Xbox. Об этом заявил глава бренда Xbox Фил Спенсер. Об этом пишет CNET.

Анонсирована была новая консоль во время конференции Е3 2018, стартовавшей 9 июня. По словам Спенсера, в настоящее время Microsoft активно разрабатывает архитектуру следующих консолей.

При этом детали и подробности о будущей консоли представитель компании сообщать не стал. Анонс нового поколения приставок был сделан на фоне прогнозов скорой «смерти» консолей.