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iPhone X выжил после двух недель в реке

korrespondent.net
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Фото: REUTERS/Scanpix

В Сети было опубликовано видео, снятое ведущим YouTube-канала Man+River. Мужчина занимается поисками различных предметов в реке в Далласе. На этот раз ему посчастливилось найти там iPhone X. Об этом пишет PhoneArena.

Блогер достал iPhone со дня реки, после чего разобрал и высушил феном. После этого он включил гаджет, и он заработал. В итоге он смог отыскать хозяйку устройства.

Выяснилось, что смартфон провел на дне реки около двух недель. При этом гаджет защищен от влаги по стандарту IP67, который гарантирует погружение в воду без последствий на 30 минут, однако не на две недели.

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