Apple запретила майнить криптовалюту

Американская корпорация Apple запретила на IOS майнинг криптовалют, сообщает Bloomberg. В новой редакции правил от Apple для разработчиков говорится, что программы и запущенные в них рекламные объявления не должны инициировать майнинг криптовалют.

Также в компании предупреждают, что все приложения, которые ведут подобную практику, будут удалены из App Store, а новые добавляться не будут.

Кроме того, Apple ужесточила правила использования контактов на iOS. Разработчикам теперь запрещается делать базу данных из списков контактов пользователей и продавать ее, а также формировать из этих данных пользовательские профили.

Разработчикам по-прежнему разрешено запрашивать доступ на использование контактов внутри приложения, но им, согласно GDPR, придется объяснить, для чего нужны подобные сведения, отмечает агентство.

При этом, как отмечает The Verge, на уже полученные от пользователей данные Apple не может наложить никаких ограничений, что может подвергнуть ее той же опасности, в которой оказалась Facebook со скандалом вокруг Cambridge Analytica.