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Пятая часть населения Латвии не подключена к интернету

LETA
Фото: Jānis Škapars/TVNET

Система электронного здравоохранения, электронный класс, интернет-банки и многие другие современные решения все более широко входят в повседневную жизнь латвийцев. Но не всех, рассказывает Diena.

По крайней мере части населения это значительно упрощает жизнь - больше не нужно стоять в очередях, чтобы получить рецепт, ходить в учреждения за документами, а платежи можно совершать, не выходя из дома.

Однако, как свидетельствуют данные Центрального статистического управления, не для всех эти блага XXI века доступны -

у 21% домашних хозяйств в Латвии все еще нет интернет-подключения,

а это означает, что попытки государства и предпринимателей сделать страну передовиком внедрения цифровых технологий могут оставить за бортом сотни тысяч латвийцев.

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