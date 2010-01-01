Сотрудники Microsoft перестанут отвечать на вопросы пользователей о Windows 7 и 8

С июля этого года сотрудники Microsoft перестанут отвечать на вопросы пользователей о ряде старых продуктов корпорации, включая операционные системы Windows 7 и Windows 8. Сообщение об этом было опубликовано на официальном форуме Microsoft.

Согласно анонсу, через две с небольшим недели сотрудники техподдержки компании перестанут консультировать пользователей в темах, посвященных операционным системам Windows 7, 8.1, 8.1 RT, браузеру Internet Explorer 10, пакетам офисных приложений Office 2010 и 2013, планшетам Surface Pro, Surface Pro 2, Surface RT и Surface 2 и пакету антивирусных приложений Microsoft Security Essentials.

Как отметили в компании, эти темы останутся активными и будут модерироваться, а пользователи смогут помогать друг другу в решении различных проблем.

Одновременно компания объявила о закрытии разделов своего официального форума о браслете Microsoft Band (обсуждение устройства можно будет продолжить в разделе про Microsoft Band 2), мобильных устройствах и медиаплеере Zune.

Напомним, в начале июня Microsoft объявила о покупке платформы для разработчиков GitHub за 7,5 млрд долларов.