Google разработала алгоритм, предсказывающий смерть пациентов

Помимо этого, алгоритм Google также может оценивать, сколько дней тот или иной пациент проведет в больнице или вероятность его повторного попадания в госпиталь.

Особенность алгоритма заключается в том, что он способен анализировать материалы, недоступные аналогичным разработкам. В частности, нейросеть может распознавать рукописные заметки врачей о состоянии пациента. При этом алгоритм Google работает быстрее и точнее аналогов.

В статье, опубликованной специалистами Google в мае, приводится пример работы алгоритма:

программа оценила вероятность скорой смерти пациентки с раком груди на поздней стадии в 19,9%, в то время как два врача оценили такой исход в 9,3%.

Женщина скончалась через считанные дни.

Теперь компания намерена коммерциализировать свою разработку и выйти на новый для себя уровень, позволив клиникам использовать искусственный интеллект. Ранее в Google рассказывали, что компания работает над рядом инструментов с ИИ, которые смогут предсказывать симптомы и соответствующие им диагнозы. Впрочем, перспективы применения ИИ в медицине остаются туманными. Так, компания IBM ранее пыталась использовать суперкомпьютер Watson для помощи врачам, но добилась весьма скромных успехов.