Google разработала алгоритм, предсказывающий смерть пациентов

Компания Google разработала алгоритм с элементами искусственного интеллекта (ИИ), который способен оценивать вероятность смерти пациентов на основе анализа большого набора данных, передает Bloomberg.
Помимо этого, алгоритм Google также может оценивать, сколько дней тот или иной пациент проведет в больнице или вероятность его повторного попадания в госпиталь.
Особенность алгоритма заключается в том, что он способен анализировать материалы, недоступные аналогичным разработкам. В частности, нейросеть может распознавать рукописные заметки врачей о состоянии пациента. При этом алгоритм Google работает быстрее и точнее аналогов.
В статье, опубликованной специалистами Google в мае, приводится пример работы алгоритма:
программа оценила вероятность скорой смерти пациентки с раком груди на поздней стадии в 19,9%, в то время как два врача оценили такой исход в 9,3%.
Женщина скончалась через считанные дни.
Теперь компания намерена коммерциализировать свою разработку и выйти на новый для себя уровень, позволив клиникам использовать искусственный интеллект. Ранее в Google рассказывали, что компания работает над рядом инструментов с ИИ, которые смогут предсказывать симптомы и соответствующие им диагнозы. Впрочем, перспективы применения ИИ в медицине остаются туманными. Так, компания IBM ранее пыталась использовать суперкомпьютер Watson для помощи врачам, но добилась весьма скромных успехов.