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СТИЛЬ ЖИЗНИ ТЕХНОЛОГИИ НАУКА КОСМОС АВТО ТУРИЗМ ИСТОРИЯ

Эксперты назвали вероятную цену нового iPhone X

korrespondent.net
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Фото: REUTERS/Scanpix

Представитель аналитической компании Morgan Stanley назвал вероятные цены на будущие iPhone 2018 года. Судя по оценкам эксперта, стоимость топовой версии «яблочного» смартфона будет стартовать от 999 долларов. Об этом пишет Phone Arena.

Средняя версия, которая будет представлять собой «сиквел» iPhone X, предварительно оценена в 799 долларов. Что касается базовой версии с ЖК-дисплеем, то ее цена будет колебаться в пределах от 699 до 769 долларов.

Однако итоговая цифра будет все же зависеть от прогнозируемого объема продаж. Есть вероятность того, что цены на гаджеты будут несколько выше - 1099, 999 и 799 долларов соответственно.

Аналитик отметил, что в Apple заметили нежелание людей платить больше, даже если речь идет о флагмане. А потому дальнейшее поднятие цены на гаджеты не очень желательно для самого производителя.

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