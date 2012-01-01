Стоимость Instagram достигла «астрономического» уровня

Стоимость сервиса Instagram, предназначенного для публикации фотографий и видеороликов, превышает 100 млрд долларов. Такую оценку приводит агентство Bloomberg, отмечая, что речь идет об оценке принадлежащего соцсети Facebook сервиса как самостоятельной компании. Напомним, что Facebook купила Instagram в 2012 году за 1 млрд долларов. Таким образом, за последние шесть лет стоимость сервиса выросла более чем в 100 раз.

Как отметил аналитик Bloomberg Intelligence Джитендра Варал, на днях число активных пользователей Instagram превысило 1 млрд человек, увеличившись на 200 млн с сентября прошлого года.

При этом, в отличие от Facebook, аудитория Instagram продолжает заметно расти: в течение ближайших пяти лет она может удвоиться, полагает Варал.

Результатом роста активной аудитории сервиса станет рост доходов, которые Instagram получает от рекламодателей. По прогнозу Варала, в ближайшие 12 месяцев доходы сервиса могут превысить 10 млрд долларов.

Аналитик также отмечает, что аудитория Instagram моложе аудитории Facebook, что делает сервис более привлекательным для рекламодателей. Наконец, в прогнозе Bloomberg говорится, что доля Instagram среди всех доходов Facebook может вырасти до 16% по сравнению с 10,6% по итогам прошлого года.

Отметим, что на прошлой неделе руководство Instagram не только объявило о росте аудитории, но и сообщило о запуске сервиса IGTV, который позволит пользователям загружать и просматривать вертикальные видеоролики продолжительностью до одного часа.