В соцсети Instagram появилась функция видеозвонка

В новом обновлении социальной сети Instagram, представленном накануне, присутствует функция видеозвонка. Об этом отмечается на сайте приложения.

«С помощью видеочата можно будет общаться с друзьями на платформах iOS и Android без использования мобильной связи», - отмечено в сообщении.

Видеочатом можно будет пользоваться, параллельно выполняя другие задачи в приложении. В одном звонке могут принимать участие до четырех пользователей.

Также известно, что во вкладке поиска появятся тематические каналы, при помощи которых можно будет быстро находить нужные посты по интересам.