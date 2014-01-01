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Facebook не выпустит «солнечный» беспилотник для раздачи интернета

korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Социальная сеть Facebook не будет выпускать беспилотники на солнечных батареях Aquila, которые направлены на раздачу интернет-сигнала при помощи лазера. Об этом сообщил глава технического подразделения соцсети Яэль Магуайр в блоге компании.

Так, он отметил, что когда в 2014 году Facebook начала разрабатывать беспилотники, в этой сфере работало мало компаний. Однако с тех пор ведущие компании в аэрокосмической отрасли тоже стали инвестировать средства в проектирование и строительство летательных аппаратов.

«Учитывая эти события, мы решили больше не проектировать или строить наши собственные самолеты и закрыть наше предприятие в Бриджуотере (Великобритания)», - написал Магуайр.

Вместе с тем, отмечается, что Facebook продолжит работать со своими партнерами над технологией, в частности с компанией Airbus.

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