Apple и Samsung урегулировали семилетний судебный спор о плагиате дизайна iPhone

Сообщается, что стороны заключили соглашение в суде штата Калифорния. Детали сделки не разглашаются.

Ранее в мае корпорация Apple получила от Samsung компенсацию в размере $539 млн по решению суда, а до этого были выплачены еще $399 млн за нарушение прав на патент.

По спору о патенте на iPhone корейской корпорации предстояло отдать американской компании около $140 млн. Точная сумма станет известна после публикации подписанного соглашения. Изначально представители Samsung соглашались на выплату около $28 млн.

Ранее сообщалось, что итальянская антимонопольная служба проверит Apple и Samsung.