Смартфоны Samsung начали тайно рассылать все фотографии владельцев

Владельцы смартфонов Samsung пожаловались, что их смартфоны начали рассылать случайным людям личные фотографии. Обсуждение проблемы появилось на Reddit.

«Прошлой ночью около 2:30 мой телефон отправил девушке всю мою фотогалерею, но в самом приложении для отправки SMS это не отображалась. В любом случае это было записано в логах моего сотового оператора. Почему это произошло?» — пишет один из пользователей портала.

Отмечается, что

фотографии отправляются через стандартное приложение Samsung Messages, которое по умолчанию используется для отправки SMS.

Баг появляется после обновления программы.

Таким образом, с ошибкой могут столкнуться любые владельцы смартфонов компании, вне зависимости от сотового оператора или версии системы. Для предотвращения этого необходимо отключить доступ Samsung Messages к внутренней памяти смартфона. В Samsung никак не прокомментировали баг.