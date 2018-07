Исследование: пользователи Android предпочитают старые модели iPhone

Как выяснилось, старые «яблочные» модели пользуются большей популярностью у бывших фанатов Android, пишет 4pda.ru.

Эксперты Consumer Intelligence Research Partners проводили исследование в период с сентября 2017 года по март 2018 года. В течение этого времени они опрашивали владельцев iPhone о том, какими смартфонами они пользовались до покупки актуального устройства.

Согласно полученным данным, более старые модели, такие как iPhone SE, iPhone 6 Plus, iPhone 6S Plus, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, популярны среди бывших владельцев смартфонов на Android. Зато

новые аппараты, включая iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, выбирают в основном опытные пользователи продукции Apple.

По оценкам CIRP, за указанные шесть месяцев Apple продала приблизительно 132,5 миллиона iPhone. Судя по статистике, около 26,5 миллиона из них купили бывшие обладатели Android-устройств.