Facebook случайно разблокировал 800 тысяч людей из «черного списка»

В Facebook из-за технической ошибки были разблокированы люди из «черного списка» 800 тысяч пользователей. Об этом сообщается на сайте компании.

С 29 мая по 5 июня пользователи, которые были внесены в «черный список», могли видеть публикации, которые были доступны всем, но у них не было доступа к контенту, опубликованному только для друзей.

Кроме того, разблокированный пользователь мог отправлять сообщения в Messenger тому, кто его заблокировал. Компания исправила ошибку и заблокировала всех, кто был разблокирован.

Пользователям, которых она затронула, будут отправлены уведомления с просьбой проверить «черный список».

В Facebook отметили, что понимают важность возможности заблокировать пользователя. Компания принесла извинения за ошибку.

Напомним, 7 июня стало известно о другом эпизоде в скандале вокруг защиты личных данных пользователей Facebook - в результате технической ошибки во время тестирования новой функции оказались в открытом доступе публикации 14 миллионов пользователей, предназначенные для ограниченного круга.