Заблокирована «Википедия» на латышском и других языках стран ЕС

За день до голосования Европарламента по директиве об авторских правах, которая предусматривает ограничения в использовании интернета, была заблокирована «Википедия» на латышском и других языках стран-участниц ЕС, сообщает агентство ЛЕТА

При попытке использования «Википедии» на латышском языке появляется сообщение, что 5 июля в Европарламенте пройдет голосование по поводу того, продолжать ли продвижение директивы об авторских правах, которая, если ее утвердят, значительно навредит свободе интернета.

«Вместо того, чтобы директива восстановила законы об авторских правах в Европе, реализуя участие всех граждан в информационном обществе, она предусматривает обратное - угрожает онлайн-свободе и препятствует доступу в интернет путем создания новых барьеров, фильтров и ограничений. Если предложение будет поддержано в текущей форме, делиться новостями в соцсетях или найти их в поисковике может стать невозможным, в связи с чем под угрозой окажется и Википедия», - сказано в сообщении.

В сообщении указано, что против данного предложения выступили уже более 70 копмьютерных ученых, среди которых создатель всемирной сети Тим Бернерс-Ли, 169 академиков и ученых, 147 организаций, работающих в сфере прав людей, свободы прессы, научных исследований и индустрии технологий, а также «Wikimedia Foundation», организация, способствующая развитию свободной энциклопедии.

По этой причине латышские и другие языковые сообщества Wikipedia решили отказаться от доступа ко всем страницам энциклопедии.

«Мы хотим продолжать предлагать свободную, открытую, совместно созданную энциклопедию с проверяемым содержимым. Мы призываем всех депутатов Европарламента голосовать против предложенной редакции, начать дискуссию снова и обсудить предложения от организаций «Wikimedia», начиная с исключения 11 и 13-го пунктов, введения панъевропейской свободы в ЕС и защиты переданных в собственность общества работ», - сказано в сообщении.