Появилась информация о цветах будущего iPhone

Ведущий аналитик компании KGI Securities прогнозирует, что в нынешнем году Apple представит iPhone в новых расцветках. По его словам, топовую модель с экраном 6,5 дюйма, вероятно, выпустят в черном, белом и новом золотом цветах. Об этом пишет The Verge.

При этом младшая версия с экраном 6,1 дюйма, по его словам, может получить серую, белую, голубую, красную и оранжевую расцветки.

Если его прогнозы верны, это означает, что Apple добавит в новую линейку сразу четыре новых цвета.

Известно, что оранжевая расцветка не фигурировала ни в одной линейке iPhone до этого.