СМИ: Китай подозревают в краже разработок у Samsung

Китайские компании заподозрены в краже интеллектуальной собственности у компаний Samsung Electronics и SK Hynix. Об этом сообщает The KoreaTimes со ссылкой на свой источник.

«Samsung Electronics и SK Hynix стали объектом промышленного шпионажа со стороны китайских производителей чипов памяти. В полупроводниковой отрасли патенты имеют решающее значение в структуре затрат. Компании должны защищать то, на что они потратили десятилетия. А китайские компании пытаются нарушить патенты Samsung и SK», - сказал госслужащий, непосредственно занимающийся этой проблемой.

На данный момент, китайский антимонопольный орган расследует деятельность Samsung, SK Hynix и Micron, полагая, что эти производители вступили в сговор с целью фиксации цен на микросхемы памяти. Некоторые наблюдатели считают, что расследование может быть способом оказать давление на компании, чтобы они поделились запатентованными технологиями с китайскими конкурентами.

Пока китайские производители не представляют серьезной опасности для трех ведущих участников рынка, но ключевым приоритетом Китая является уменьшение зависимости от импорта электронных компонентов и построение патентных портфелей отечественных компаний.

В соответствии с планом «Сделано в Китае-2025», к 2020 году планируется увеличить внутреннее производство до 40%, а к 2025 году - до 70%. Микросхемы памяти занимают очень важное место в этих планах.