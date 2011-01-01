В новом обновлении iOS 11 нашли серьезную уязвимость

Компания Apple выпустила новое обновление iOS 11.4.1, главной задачей которого было исправление ошибок в iOS 11. Однако специалисты нашли в нем серьезную уязвимость в безопасности. Об этом пишет The Verge.

Известно, что новая версия ОС содержит систему защиты от подбора пароля USB Restricted Mode. Для этого в системе ограничили использование USB-устройств: заблокированный более чем на час гаджет через Lightning можно только заряжать, а остальные функции разъема становятся недоступны до следующей разблокировки.

Это создает сложности при использовании специальных устройств, занимающихся подбором пароля при подключении в разъем Lightning. Однако выяснилось, что в iOS 11.4.1 эту систему можно обойти.

Эксперты безопасности ElcomSoft нашли уязвимость, при помощи которой можно перехитрить часовое ограничение на работу USB разъема. Для этого нужно будет подключить к смартфону или планшету любой аксессуар Apple до того момента, когда система перейдет в защищенный режим USB Restricted Mode.

Для этой цели можно использовать, в частности, переходник Apple с Lightning на USB. Однако переходник на 3,5 мм для наушников для данной цели не подходит.