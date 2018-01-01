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На Android смотреть YouTube можно в режиме инкогнито

korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Видеосервис YouTube запустил режим инкогнито в приложении для Android, сообщает Google Play. В режиме инкогнито YouTube не запоминает, что смотрит пользователь, оставляя историю просмотров чистой.

Чтобы получить доступ к этой функции, достаточно нажать на свой аватар и выбрать новую опцию «Включить инкогнито», которая заменяет кнопку «Выйти».

Если пользователь решит включить его, ему напомнят, что учебное заведение, работодатель и провайдер интернета, вероятно, продолжат видеть его действия.

О том, что режим включен, можно судить по аватару в шляпе и очках, и по надписи в нижней части экрана. В режиме инкогнито в меню YouTube доступны только пункты Home и Trending (хотя отображаются все). Попытка выбрать другие пункты заканчивается выводом уведомления, что они будут доступны только при выходе из режима инкогнито.

Последняя версия YouTube, в которой появился режим инкогнито, уже доступна для загрузки.

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