Facebook получил первый штраф из-за утечки данных

Facebook выставлен первый штраф в размере более чем 600 тысяч долларов из-за сотрудничества с британской компанией Cambridge Analytica. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что британское Управление комиссара по информации, подотчетное парламенту, выявило два нарушения Закона о защите данных 1998 года: Facebook не сумела обеспечить безопасность личной информации своих пользователей, а также оказалась недостаточно прозрачной в вопросах дальнейшего использования этих данных третьими лицами.

Напомним, этой весной стало известно, что в результате массированной утечки личных данных пользователей Facebook в распоряжение британской компании Cambrigde Analytica могла попасть информация 87 миллионов пользователей соцсети.

Из-за этого инцидента компания оказалась в эпицентре масштабного скандала.