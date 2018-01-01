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В Google придумали для Chrome новую защиту

korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Уязвимости модификаций Spectre серьезно обеспокоили Google, сообщается вблоге компании. Там отмечают, что вредоносный код может извлекать пароли, криптографические ключи и иную важную информацию из других работающих на устройстве программ.

Для борьбы с этим компания Google включила режим строгой изоляции сайтов (Site Isolation) для 99% пользователей Chrome 67 (версии для Windows, Mac, Linux и Chrome OS), который был выпущен в мае 2018 года.

Стоит отметить, что этот режим изоляции не является новой функцией – он был представлен еще в декабре 2017 года в Chrome 63, однако тогда пользователям приходилось включать его вручную.

В режиме строгой изоляции сайтов страницы разных ресурсов всегда размещаются в памяти разных процессов, в каждом из которых применяется свой фильтр.

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