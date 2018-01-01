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«airBaltic» продемонстрирует самолет «Airbus A220-300» на авиашоу в Фарнборо

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Eero Vabamaegi /

Латвийская национальная авиакомпания «airBaltic» на втором самом крупном в мире авиашоу «Farnborough Airshow» в понедельник вместе с производителем «Airbus» представит новейший пассажирский самолет «Airbus A220-300» (ранее «CS300»), сообщили агентству ЛЕТА на предприятии.

Как заявил Мартин Гаусс, исполнительный директор «airBaltiс», благодаря заказу на 50 самолетов «Airbus A220-300» и резервированию дополнительной возможности покупки еще 30 самолетов авиакомпания находится на отличных позициях.

Авиашоу в Фарнборо проходит каждые два года и в этом году отмечает свое столетие. «Farnborough Airshow» - это важное мероприятие, на котором встречаются профессионалы авиационной отрасли, представители СМИ и энтузиасты со всего мира, чтобы оценить новинки индустрии.

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