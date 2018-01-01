iPhone признали опасным для просмотра порно

Собеседник, решивший позвонить на ваш айфон, может услышать проигрываемые им звуки, пишет Лайф.

Пользователи Reddit опытным путём выяснили, что просмотр видео для взрослых на iPhone небезопасен. Оказывается, при звонке на смартфон устройство не заглушает звук порно.

На проблему обратил внимание пользователь под ником robot_redditor. Он задался вопросом, услышит ли собеседник звуки порно, проигрываемого на телефоне, если в данный момент позвонит на него. В качестве примера он указал, что имеет смартфон iPhone 8 Plus.

Проблема подтвердилась у многих пользователей. Оказалось, что если принять вызов с айфона, перед этим включив видео, воспроизведение может не остановиться. Соответственно, собеседник услышит все звуки. Единственное решение проблемы — сбрасывать звонок и ставить видеоролик на паузу.